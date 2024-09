Nuova operazione antidroga: 15 chili di cocaina sequestrata al casello di Bolzano sud

Era nel bagagliaio di un’auto fermata dalla Guardia di Finanza. Arrestati un uomo di 52 anni e una donna trentasettenne

Bolzano – I Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano hanno sequestrato quasi 15 Kg di cocaina ed arrestato 2 persone, una di nazionalità albanese e una italiana. L’operazione è stata portata a termine della notte tra venerdì e sabato nel corso di un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di Bolzano Sud. Il conducente di un’auto in uscita dal casello aveva compiuto una manovra azzardata per allontanarsi dal posto di controllo. I finanzieri hanno raggiunto e bloccato una vettura, per sanzionare la condotta pericolosa. Dai controlli è emerso che il conducente, un cittadino albanese accompagnato da una donna italiana, aveva precedenti penali per droga.

L’auto è risultata intestata a una terza persona, sempre di nazionalità albanese con precedenti per stupefacenti. A quel punto la pattuglia ha richiesto l’intervento dell’unità cinofila, per un controllo più approfondito. All’arrivo, il cane antidroga ha puntato deciso il portabagagli dell’auto, all’interno del quale le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 15 sacchetti sigillati, nascosti in un pacco da traslochi. Contenevano poco meno di 15 chili di cocaina.

Lo stupefacente è stato sequestrato. Arrestati sia il conducente, un cittadino albanese di 52 anni, che la passeggera, italiana di 37 anni con piccoli precedenti per reati comuni, entrambi residenti in Abruzzo. Secondo le stime della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, la cocaina, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro.