Dolomiti, Nuova ondata di gelo sul NordEst: maltempo e nevicate anche a quote molto basse tra giovedì e venerdì

Connect on Linked in

Una depressione in quota, formatasi sull’Europa centrale, sta per isolarsi sull’Italia centrale, richiamando aria più umida e relativamente fredda sulle Alpi orientali, dove il tempo risulterà piuttosto variabile per i tre o quattro prossimi giorni

NordEst – Arpav Dolomiti meteo conferma l’ingresso d’impulsi d’aria umida, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, quando si avrà anche l’insidia di qualche precipitazione, nevosa fino a quote sui 600/700 metri, localmente a quote più basse. In seguito il disporsi delle correnti da Sud-Est favorirà un temporaneo rialzo termico.

In seguito l’ipotesi di una discesa di aria artica sul Nord Italia sembra confermarsi, ma sembra che la parte più fredda del nucleo artico rimanga a Nord delle Alpi. In ogni caso si prevede un sensibile calo termico sul Triveneto nella giornata di domenica, presumibilmente con il sole.

Tempo previsto

martedì 20. Cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte stratiformi al mattino, maggiore copertura al pomeriggio, anche più densa. In questo contesto non si potrà escludere qualche fenomeno sparso tra il tardo pomeriggio e la sera. Clima di stampo invernale in alta montagna con gelo persistente oltre i 1300 m.

Precipitazioni. Nei fondovalle saranno generalmente assenti tutto il giorno, mentre non si potrà escludere del tutto qualche fiocco di neve sotto forma burrascosa in alta montagna (10%) sulla fascia prealpina e (20%) sulle Dolomiti, specie a fine giornata.

Temperature. Minime in diminuzione in quota, in quota saranno osservate alla sera; massime in generale lieve calo. Su Prealpi a 1500 m min -5°C max -3°C, a 2000 m min -8°C max -6°C. Su Dolomiti a 2000 m min -9°C max -7°C, a 3000 m min -16°C max -14°C.

Venti. Generalmente deboli di direzione variabile nella valli; in quota deboli da Nord-Est, a 5-10 km/h a 2000 m, a 5-15 km/h a 3000 m.

mercoledì 21. Tempo variabile/discreto con annuvolamenti irregolari e tratti soleggiati, quest’ultimi più presenti al pomeriggio. Il rischio di fenomeni sarà basso, anche se locali e brevi burrasche nevose non potranno essere del scartate sulle cime. Il clima continua ad essere freddo per il periodo, specie in quota.

Precipitazioni. assenti (0%), eccetto qualche fiocco in alta quota al primo mattino (10%).

Temperature. In generale leggero calo le minime e in lieve ripresa le massime. Su Prealpi a 1500 m min -6°C max -2°C, a 2000 m min -9°C max -6°C. Su Dolomiti a 2000 m min -10°C max -6°C, a 3000 m min -16°C max -13°C.

Venti. Generalmente deboli di direzione variabile nella valli, n quota da deboli a moderati da Nord-Est, anche tesi sulle dorsali e sulle vette dolomitiche più alte, a 5-20 km/h a 2000 m, a 20-35 km/h a 3000 m.

Tendenza

giovedì 22. Maggiore nuvolosità proveniente da Nord-Est con deboli o debolissime precipitazioni dalla tarda mattinata in poi, in estensione a gran parte della montagna veneta nel pomeriggio/sera, nevose oltre i 600/800 m. Si tratterà perlopiù di apporti irrisori a bassa quota e di qualche cm in montagna (2/4 cm). Clima di stampo invernale, ad eccezione dei fondovalle. Venti da deboli a moderati dai quadranti orientali.

venerdì 23. Cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse, nevose su quasi tutta la montagna veneta, non escluso che la neve possa giungere nei settori più freddi del catino bellunese tra la notte e parte della mattinata. Ulteriori modesti apporti sono attesi (2-5 cm). Clima più freddo al mattino, poi ci sarà un modesto rilazo termico al pomeriggio/sera. Venti da deboli a moderati da Sud-Est.

Le previsioni a NordEst

Meteo Trentino

Meteo Alto Adige

Meteo Veneto

Meteo Friuli Venezia Giulia

Meteo Trento