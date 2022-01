Nuova giornata di incidenti sulle piste trentine: ambulanze ed elicotteri mobilitati dal Brocon a Bellamonte fino a Pinzolo

Il bollettino di lunedì 3 gennaio della centrale 118 Trentino emergenza riporta una lunga serie di codici gialli e diversi codici rossi con diversi interventi dell’elicottero. Sicurezza sulle piste da sci: tutte le nuove regole dal 2022

Trento – Continuano in questi giorni di festività, gli incidenti sulle piste da sci del Trentino. Dopo la drammatica caduta di domenica a San Martino di Castrozza, anche lunedì è stata una giornata di grande lavoro per i sanitari.

Uno sciatore di 54 anni è stato soccorso per gravi lesioni traumatiche verso le 15 di lunedì pomeriggio a Pinzolo e trasferito in elicottero al Santa Chiara di Trento. Poco dopo le 15, altro intervento in codice rosso per Trentino emergenza sulle piste del comprensorio Folgarida Marilleva.

Verso le 15.30 di lunedì, l’elisoccorso è intervenuto invece sulle piste del Passo Brocon per una sciatrice che ha riportato varie fratture, in seguito ad una caduta sulle piste da sci. E’ stata trasferita all’ospedale di Trento in prognosi riservata. Infine altro codice rosso sulle piste Lusia – Bellamonte, alle 16.35, dove l’eliambulanza ha soccorso un uomo di 41 anni.

Lunghissima invece la serie di incidenti segnalati in codice giallo – almeno una ventina più o meno gravi – in tutto il Trentino: dalla Paganella alla val di Fassa, da Pejo a San Martino di Castrozza.

L’invito dei sanitari è quello di prestare la massima attenzione sulle piste da sci, per evitare di appesantire ulteriormente il carico di lavoro degli ospedali, alle prese con l’emergenza covid.