Trento – Cassa del Trentino, il “braccio finanziario” della Provincia, ha emesso un nuovo prestito obbligazionario sul mercato internazionale (A3/A – Moody’s/Fitch), per un importo nominale di 60 milioni di euro. Le richieste degli investitori avevano sfiorato i 90 milioni, il che testimonia dell’affidabilità dei titoli emessi dalla società trentina.

E’ stata anche accreditata dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) la prima tranche del finanziamento di 20 milioni di euro – su un totale di 60 milioni – destinato a sostenere i lavori di costruzione del Depuratore Trento Tre. Anche questa operazione è avvenuta a condizioni di mercato particolarmente vantaggiose.

Soddisfatto il presidente Roberto Nicastro, che sottolinea da un lato i positivi riscontri delle operazioni realizzate dalla società trentina, dall’altro l’efficienza e la professionalità di tutto il suo staff. Le condizioni delle operazioni poste in essere da Cassa garantiscono un risparmio di circa 8 milioni di euro l’anno alla comunità trentina, in termini di costi per il finanziamento degli investimenti pubblici di volta in volta realizzati. Parliamo di centinaia di interventi in capo alla Provincia autonoma e ai Comuni, riguardanti sia opere pubbliche di grande impatto come il nuovo depuratore di Trento sia altre di minore entità ma sempre importanti. Anziché concentrare nelle mani di Cassa del Trentino le operazioni di indebitamento, l’alternativa sarebbe far stipulare ai comuni decine e decine di singoli mutui, a condizioni giocoforza meno vantaggiose rispetto a quelle che può spuntare una società unica con un rating molto elevato.