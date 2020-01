Nuotatori primierotti sul podio: terzo posto tra le società al Campionato provinciale CSI

Posted on

Controllate 789 persone e 2012 mezzi Belluno – La polizia di Belluno durante una serie di controlli in chiave sicurezza ha sequestrato sette veicoli non idonei alla circolazione. L’attività, durata circa tre settimane, è stata effettuata nell’ambito dell’operazione ‘Natale sicuro’ e ha portato, tra l’altro, al controllo di 789 persone e di 2012 mezzi. Per svolgere […]