NUE 112 Trentino, ancora non raggiungibile da molti Cellulari a Primiero. Provincia conferma: “Situazione preesistente”

Connect on Linked in

In relazione alla nostra segnalazione del 15 giugno scorso, l’Ufficio stampa della Provincia di Trento, sentiti i tecnici di riferimento, conferma in una nota di un articolista: “In relazione alla segnalazione, riscontriamo che quanto descritto è noto ed è situazione preesistente con i numeri di emergenza 112 – 113 -115 – 118”. Al 27 giugno da cellulare Vodafone a Primiero, in seguito ad una nuova prova, servizio non ancora operativo: risponde sempre Centrale Carabinieri Feltre

Primiero (Trento) – Nei mesi scorsi, proprio in vista dell’entrata in vigore del Numero unico d’emergenza 112, è stata verificata la copertura mobile dell’intera provincia di Trento. In seguito alle numerose segnalazioni di addetti al Soccorso alpino, turisti e residenti, il nostro giornale aveva effettivamente verificato che il numero 112 da cellulare non funzionava, chiamando da Primiero o zone di confine (mentre è operativo da fisso). Alla chiamata rispondevano bensì i Carabinieri del vicino bellunese.

Nuova verifica con Vodafone: servizio non operativo

Da una nuova prova effettuata nella giornata di martedì 27 giugno, da cellulare Vodafone da Primiero, la nostra redazione ha appurato nuovamente che chiamando il 112 da cellulare, risponde ancora il numero di emergenza della Centrale Carabinieri di Feltre.

Si conferma quindi che in caso di emergenza, i problemi potrebbero esistere, visto che Vodafone è uno degli operatori di telefonia mobile più utilizzati in zona. L’invito è quindi a prestare la massima attenzione a livello locale, informando anche i turisti, finchè il problema – non secondario per la popolazione locale – non verrà risolto.

Gli impianti di telefonia di confine

Secondo quanto spiegano i tecnici della nuova Centrale 112 del Trentino, nella zona turistica di Primiero San Martino di Castrozza – confinante con la Regione Veneto – dove non è ancora attivo il Numero unico europeo (Nue) 112 – era stato verificato che le chiamate potevano essere intercettate da celle telefoniche del distretto di Belluno. Quindi come già accadeva per i precedenti numeri di emergenza (112, 113, 115, 118), una parte delle telefonate venivano raccolte dagli operatori veneti per essere poi inoltrate, secondo un protocollo consolidato, ai colleghi trentini.

Gli impianti di telefonia mobile non appartengono alla Provincia autonoma di Trento, bensì agli operatori privati, i soli titolati ad intervenire sulla propria rete. L’anomalia è stata, in ogni caso, presa in carico dalla Centrale unica che ha coinvolto i privati per arrivare in tempi ragionevoli a garantire l’effettiva copertura territoriale delle rete mobile.

Operatori Wind, H3G e Vodafone si stanno attivando

“Oggi – fanno notare i responsabili della Centrale unica -, con il Nue 112 di Trento, tutte le chiamate da rete fissa e rete mobile di Telecom vengono raccolte direttamente dalla Centrale 112 di Trento. Gli altri operatori mobili Wind, H3G e Vodafone si stanno attivando e in un futuro prossimo si l’anomalia dovrebbe essere risolta”.

Altri problemi simili si erano verificati al passo Tonale, al confine con la Regione Lombardia, dove la Centrale Unica d’emergenza 112 è attiva da tempo. Anche in questo caso gli operatori privati sono intervenuti su sollecitazione delle strutture della Provincia autonoma di Trento. L’area è ora coperta dalle centrali della Lombardia e del Trentino.