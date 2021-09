Nucleo elicotteri del Trentino: nuovi velivoli in arrivo e più vicinanza alle valli

Il bando per l’aggiunta di due nuovi elicotteri per gli interventi di tipo sanitario vede ora l’esame da parte della commissione aggiudicatrice dell’offerta presentata. Sono inoltre in corso gli approfondimenti per il noleggio di un mezzo di lavoro aereo

Trento – E’ stata l’occasione per fare il punto sugli iter relativi ai mezzi aerei e alle dotazioni tecniche. Il bando per l’aggiunta di due nuovi elicotteri per gli interventi di tipo sanitario vede ora l’esame da parte della commissione aggiudicatrice dell’offerta presentata. Sono inoltre in corso gli approfondimenti per il noleggio di un mezzo di lavoro aereo.



Sopralluogo del presidente della Provincia autonoma di Trento a Trento sud, nella sede del nucleo elicotteri del corpo permanente di vigili del fuoco. Un incontro con il responsabile del nucleo e il personale per manifestare l’apprezzamento per gli alti standard di professionalità del servizio e la vicinanza di tutta l’Amministrazione anche alla luce dei recenti avvenimenti, a partire dall’incidente ad uno dei mezzi di lavoro aereo avvenuto nel luglio scorso.

Sottolineato inoltre il percorso in atto per la proposta di estensione dell’operatività del servizio, accrescendone la presenza sul territorio trentino, in linea con le indicazioni per la riorganizzazione dei servizi sanitari e del supporto agli ospedali di valle. All’incontro erano presenti anche il dirigente generale della protezione civile e il comandante dei vigili del fuoco permamenti.