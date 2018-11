Novembre, caldo anomalo a NordEst ma da venerdì arriva “Attila”: termometro a -12°C

Connect on Linked in

Arriva il freddo barbaro. Da venerdì l’anticiclone migrerà verso la Scandinavia favorendo l’arrivo di aria fredda direttamente dalla Russia con Attila che farà piombare l’Italia in pieno inverno

Nordest – Arpav Dolomiti meteo conferma: “Tra venerdì e domenica si instaurerà un flusso di correnti nord-orientali di aria molto più fredda, collegato ad un sistema di bassa pressione in approfondimento sui Balcani e ad un possibile minimo secondario in movimento verso la Francia; di conseguenza le temperature si riporteranno su valori consoni al periodo, anche inferiori alle medie; la componente perlopiù nord-orientale delle correnti e la scarsa umidità delle masse d’aria manterranno tempo asciutto”.

Gli esperti meteo, comunicano che il clima sarà ancora piuttosto mite fino a giovedì con bel tempo prevalente e ultime nebbie sulla Pianura padana. Da venerdì, l’irruzione di aria fredda portata da Attila, sensibile diminuzione delle temperature e tempo che peggiorerà sulle regioni adriatiche con qualche pioggia o nevicata a 1200 metri, nubi e precipitazioni anche sulle Alpi piemontesi, mentre in Sicilia un ciclone nordafricano in avvicinamento all’isola provocherà nubifragi sul catanese.

Nel corso del weekend l’aria fredda di Attila dilagherà su tutta Italia con un crollo termico di 12°C; temperature che di giorno si assesteranno attorno ai 10°C al Nord e fino a 15°C al Centro-Sud, valori sotto i 7°C invece di notte al Centro-Nord. Ma il freddo continuerà ed anzi si accentuerà nella prossima settimana quando la neve potrebbe cadere fino in pianura, almeno al Nord e di giorno non si supereranno i 6°C con gelate notturne fino in pianura.

Le previsioni

giovedì 15. Tempo perlopiù soleggiato con qualche velatura e aria tersa ed ottima visibilità in quota, mentre nelle valli e su qualche dorsale prealpina, sarà ancora possibile la presenza di banchi di nubi basse o nebbie al mattino, eventualmente in rapido diradamento. Clima sempre mite per la stagione, con inversione termica mattutina.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. Senza notevoli variazioni. Su Prealpi a 1500 m min 6°C max 8°C, a 2000 m min 3°C max 6°C. Su Dolomiti a 2000 m min 2°C max 7°C, a 3000 m min -1°C max 2°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota deboli da Nord, a 5-10 km/h a 2000 m, 5-15 km/h a 3000 m.

venerdì 16. Possibile temporanea formazione di addensamenti medio-bassi stratiformi soprattutto a ridosso dei rilievi esposti a Est, specie quelli prealpini, poi ampi rasserenamenti con cielo perlopiù sereno entro sera ovunque. Sensibile calo termico entro sera, con moderato rinforzo dei venti nord-orientali.

Precipitazioni. Assenti (0%)

Temperature. In calo, più sensibile sulle Prealpi, con minime alla sera. Su Prealpi a 1500 m min -2°C max 5°C, a 2000 m min -4°C max 3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -3°C max 4°C, a 3000 m min -8°C max -1°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota deboli/moderati da Nord Nord-Est, a 5-15 km/h a 2000 m, 10-25 km/h a 3000 m.

sabato 17. Cielo pressochè sereno con aria tersa ed ottima visibilità ovunque. Clima freddo al mattino con estese gelate, mitigato di giorno dall’ampio soleggiamento. Venti orientali, perlopiù deboli, con qualche possibile rinforzo sulle dorsali prealpine.

domenica 18. Splendida giornata con cielo sereno ed ottima visibilità ovunque. Clima freddo al mattino con estese gelate, un po’ più mite del giorno precedente di giorno. Venti orientali in attenuazione.

Meteo a NordEst

Meteo Trentino

Meteo Alto Adige

Meteo Veneto

Meteo Friuli Venezia Giulia

Meteo Trento