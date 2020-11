Not, la Guerrato ricorre al Consiglio di Stato

Posted on

VENETO Vinitaly 2009 L’eccellenza enologica mondiale si dà appuntamento a Verona fino al 6 aprile. E torna anche ‘Vinitaly for You’, il… Festival della Cittadinanza A Padova un grande evento culturale invade le vie della città, un festival all’aperto per valorizzare la solidarietà Andrea Brustolon, il Michelangelo del legno Non solo neve sulle splendide […]