Distretti industriali Triveneto: +7,2% export primi 3 mesi

I distretti industriali del Triveneto superano nel primo trimestre 2023 i 10 miliardi di euro di esportazioni

NordEst – Lo afferma l’ultimo ‘monitor ‘distretti industriali’ pubblicato da Intesa-Sanpaolo. Scorporando i dati delle singole regioni: nel Veneto i distretti hanno toccato gli 8,5 miliardi di euro di esportazioni, un dato importante che tuttavia rappresenta la variazione più bassa degli ultimi 7 trimestri (+7,2% sul primo 2022), nel Trentino Alto Adige hanno superato 1,4 miliardi di euro, con una crescita rilevante (+11,1%), mentre nel Friuli-Venezia Giulia segnano un arresto più evidente, e con 756 milioni di euro rimangono appena sopra ai livelli registrati nel primo trimestre dell’anno precedente (+1,1%).

In Veneto, si distinguono per performance il sistema moda e la metalmeccanica. In Trentino si segnala la forte crescita per la meccatronica di Trento e l’agroalimentare. I distretti del Friuli-Venezia Giulia registrano una brillante crescita per vini e distillati del Friuli e Caffè di Trieste. Rallentano le esportazioni per mobili e sedie.