NordEst, Zaia: “Lorenzin minaccia migliore sanità”. Polemiche dalle Regioni vicine sulla via veneta

Per presidente veneto eventuali epidemie in Regioni dove non si vaccina

NordEst – “Lorenzin minaccia la migliore Sanità d’Italia. Se ci saranno epidemie non saranno certo in Veneto, ma nelle regioni dove non si vaccina. Coercizione crea abbandono vaccinale, serve dialogo con i genitori come facciamo noi”. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia.

“Il Veneto ha un modello vaccinale da 10 anni basato sul non obbligo vaccinale – ha proseguito Zaia – abbiamo belle performance di vaccinazione perchè noi dialoghiamo con i genitori.

Siamo talmente in brutta compagnia, che assieme a noi ci sono 15 Stati europei che hanno lo stesso modello del Veneto: il Regno Unito, la Germania, la Spagna e molti Paesi del Nord Europa.

Il ministro Lorenzin dovrebbe preoccuparsi di quelle regioni che non hanno ancora l’anagrafe vaccinale, il Veneto è l’unica regione d’Italia che ha l’anagrafe vaccinale informatizzata. Questa legge della Lorenzin è stata fatta perchè qualcuno in Italia non vaccina e non è di certo il Veneto”.