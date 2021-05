NordEst, Zaia inaugura la tratta Bassano-Montebelluna della Pedemontana: “Dopo il covid, obiettivo autonomia”

Dopo l’ultimazione dei lavori al ponte di Bassano, venerdì 28 maggio si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova tratta della Pedemontana

NordEst – Si tratta di un tratto estremamente significativo della nuova infrastruttura stradale Pedemontana Veneta, i 35 chilometri tra Bassano del Grappa e Montebelluna, aperto venerdì 28 maggio 2021, dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla presenza degli amministratori locali.

La Superstrada Pedemontana Veneta, va rammentato, è una strada a carreggiate separate di proprietà della Regione del Veneto in concessione a pedaggio. Pur se corredata di segnali autostradali non ha una classificazione alfanumerica come le altre autostrade, e per identificarla viene utilizzata la sigla SPV.

Il completamento dell’opera viaria e delle sue infrastrutture è fissato per il 2024 e avrà una lunghezza complessiva di 94,747 km che collegheranno Montecchio Maggiore a Spresiano, passando per: Malo, Thiene e Schio, Bassano del Grappa, Montebelluna giungendo fino alle porte di Treviso nord. La SPV sarà connessa a 3 autostrade: la A4, la A31 e la A27.

Ma attenzione, il taglio del nastro non coinciderà con l’apertura ai viaggiatori, come spiega un avviso nel sito di SPV: “APERTURA TRATTA Bassano del Grappa Est Rosà – Montebelluna. Si informano i signori Viaggiatori, che in data venerdì 28 maggio 2021 alle ore 15:00 entrerà in esercizio la Tratta Bassano del Grappa Est Rosà – Loria Mussolente – Riese Pio X – Altivole – Montebelluna”. Quindi il transito è contemplato a partire dal pomeriggio.