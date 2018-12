NordEst, Via libera in Veneto a cinque nuovi Comuni da fusioni: nasce Borgo Valbelluna

Connect on Linked in

Cinque progetti bocciati e cinque hanno avuto il sì degli elettori

NordEst – In provincia di Belluno: Mel, Lentiai e Trichiana danno vita a Borgo Valbelluna.

In provincia di Belluno si uniscono Mel, Lentiai e Trichiana, dando vita al nuovo comune di Borgo Valbelluna.

In provincia di Vicenza: nascono i nuovi comuni di Colceresa (Mason e Molvena) di Valbrenta (Cismon,Valstagna, San Nazario e Campolongo) e di Lusiana-Conco. In provincia di Vicenza ha prevalso il sì a Campolongo sul Brenta, San Nazario, Valstagna, Cismon del Grappa: nasce il nuovo comune di Valbrenta, nonostante il no abbia vinto a Solagna.

Sì alla fusione fra Conco e Lusiana, a Mason e Molvena, mentre è stata bocciata la fusione fra Carrè e Chiuppano e quella fra Longare, Castegnero e Nanto.

Nella provincia di Treviso: nasce Pieve del Grappa. Nel Trevigiano, vittoria dei sì a Crespano e Paderno del Grappa: nasce così Pieve del Grappa.

In provincia di Padova, fusioni bocciate. Niente da fare in provincia di Padova alle fusioni di Conselve, Cartura e Terrassa Padovana e di Castelbaldo e Masi in Fortezza d’Adige.

Anche in provincia di Rovigo: niente da fare. In provincia di Rovigo al sì di Polesella risponde il no di Frassinelle: niente di fatto per il nuovo comune.

In breve

INAUGUARATA LA NUOVA VARAINTE DI AGORDO (BELLUNO)