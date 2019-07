NordEst, Tre giovani torinesi scendono dall’auto ma vengono investiti da coppia di trentini: due morti e un ferito

Connect on Linked in

Tragicvo incidente stradale giovedì pomeriggio nel Veronese

NordEst – Tre ragazzi ventenni della provincia di Torino, sono stati travolti da un’auto sulla SR 450 in direzione Affi, all’altezza dello svincolo di Calmasino. Due giovani sono morti e un terzo è ricoverato all’ospedale di Verona.

I tre erano scesi dalla macchina per sostituire una gomma, con l’auto regolarmente in corsia di soccorso, quando sono stati investiti da un’autovettura che sopraggiungeva con a bordo una coppia residente in provincia di Trento, il guidatore è un uomo di 65 anni.

Due deceduti e un ferito

Uno dei ragazzi investiti è morto sul colpo, l’altro durante le fasi di soccorso. Il terzo è stato trasportato con l’elisoccorso a Borgo Trento e non sembra per ora in pericolo di vita. Accertamenti sono ancora in corso da parte dei Carabinieri di Bardolino.

L’incidente ha provocato il blocco della statale e una lunga coda di auto verso Affi e l’imbocco dell’autostrada del Brennero.

Lazise (Vr), scendono dall'auto guasta e vengono investiti: due morti.

+++Notizia in aggiornamento+++ #IoSeguoTgr https://t.co/eoBg7QFFEo — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) July 18, 2019

In breve

Tragedia in vacanza. Swami Codognola, di appena 17 anni, studentessa del Liceo Maffei di Verona e figlia di un ex portiere del Chievo, si trovava in vacanza con la mamma nell’isola di Naxos in Grecia. Si è sentita improvvisamente male ed è morta. Si sospetta che sia stata vittima di una meningite fulminante o di uno choc anafilattico dovuto alla reazione alla puntura di un insetto. La ragazza era figlia di Paolo Codognola, portiere con trascorsi nel Chievo Verona.

I carabinieri di Silandro hanno arrestato un 21enne di Riffiano per detenzione di stupefacenti. Il giovane era stato fermato nei pressi di Parcines ma la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dopo che i militari lo avevano trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti. In casa, i militari hanno rinvenuto oltre 1 chilo di marijuana, 24 grammi di metamfetamina, alcune pasticche di ecstasy e funghi allucinogeni. La perquisizione ha consentito anche di rinvenire un bilancino di precisione e oltre 700 euro in contanti che sono stati sequestrati in quanto ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato e quindi ristretto al carcere di Bolzano a disposizione dell’autorità giudiziaria.