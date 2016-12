Nordest, tragico incidente nel Padovano: muore un uomo. A Cortina ragazzina ferita sugli sci

Colpito dalla benna muore in un cantiere nel Padovano, sulla ruspa c’era il figlio

Nordest - Un uomo, Mario Guadagnin, 56 anni, è morto giovedì mentre stava lavorando in un cantiere stradale, a Santa Giustina in colle (Padova), dopo essere stato colpito alla testa dalla benna di una ruspa manovrata dal figlio. Un colpo violentissimo che non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto all’istante. Il figlio della vittima, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorto della presenza del 56enne. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118, i carabinieri della locale stazione e i tecnici dello Spisal. Il mezzo è stato immediatamente posto sotto sequestro come pure il cantiere.

Cade con gli sci e finisce su un albero, grave 13enne a Cortina

Una ragazza trevigiana di 13 anni è rimasta ferita gravemente in un incidente sugli sci stamane, sulle piste della Tofana, a Cortina d’Ampezzo. La giovane stava scendendo assieme al padre quando ha perso il controllo degli sci, finendo contro un albero oltre il bordo pista. E’ stata subito soccorsa dalla polizia in servizio nelle aree sciistiche, poi sono giunti i sanitari del 118 con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. La 13enne è stata trasportata all’ospedale di Belluno, ricoverata con riserva di prognosi per i traumi subiti nella caduta. Non è comunque in pericolo di vita.

L’equipaggio Drago81 dei Vigili del fuoco del Veneto salva giovedì pomeriggio 2 donne laguna di Venezia e un cane in un crepaccio nelle Dolomiti