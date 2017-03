Tragedia sul lago di Revine: affonda pedalò, muore 18enne

Connect on Linked in

In pedalò sul lago con la fidanzata: la barca affonda, 18enne annegato

NordEst – Tragedia nella notte tra venerdì e sabato sul lago di Revine: due fidanzati di 18 e 17 anni hanno preso un pedalò per fare una gita in barca, doveva essere una bravata di poco conto, e invece la serata è finita in tragedia.

Il pedalò è affondato per cause in corso di chiarimento: il ragazzo, Tommaso Corazza, è morto annegato. Solo sabato mattina il corpo del giovane è stato ripescato dai sub dei Vigili del Fuoco. La diciassettenne invece è riuscita ad arrivare a riva e dare l’allarme, ma per il compagno era già troppo tardi.