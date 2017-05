NordEst, Tragedia a Enego durante il passaggio del Giro d’Italia

Connect on Linked in

Tragico incidente sabato nel vicentino

Nordest – Un 59enne di Selvazzano (Padova) sale un sentiero ad Enego per vedere il passaggio della tappa, cade in un dirupo per 100 metri e muore.

L’incidente è avventurato lungo il sentiero 866 che da Stoner porta verso la Val Gadena.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo è scivolato in un canalone facendo un volo di un centinaio di metri.

Immediato è scattato l’allarme. Sul luogo sono arrivate due squadre del soccorso alpino, supportate dall’elicottero del 118 di Treviso. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia al @giroditalia: un 59enne sale un sentiero ad Enego per vedere il passaggio della tappa, cade in un dirupo per 100 metri e muore. pic.twitter.com/Tic8djTP6w — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) May 27, 2017

In breve

Giro d’Italia 2017 – L’arrivo di Tappa ad Asiago. A decidere sarà la crono di Milano