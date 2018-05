NordEst, tragedia in autostrada sulla A31: bilancio si aggrava con quattro vittime nel Vicentino

Connect on Linked in

Sale a quattro il numero delle vittime in A31. L’uomo coinvolto nel primo incidente, portato in ospedale in condizioni disperate dopo essere stato sbalzato fuori dall’auto, non ce l’ha fatta

NordEst – Giornata tragica sull’autostrada A31 Valdastico Sud, dove poco dopo mezzogiorno, a distanza di alcune decine di minuti, si sono verificati due incidenti gravissimi, entrambi in direzione Piovene Rocchette, verso nord.

Il primo è avvenuto poco dopo il casello di Albettone: nello schianto due persone sarebbero state sbalzate dall’auto, rimanendo ferite in maniera grave, una pare in condizioni disperate. In seguito alla coda che si è formata si è verificato il secondo incidente: anche in questo caso due auto si sono tamponate, tra i caselli di Albettone e Longare, e hanno preso fuoco. Secondo quanto riferisce l’Agenzia di stampa Ansa ci sarebbero tre morti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi.

Quattro persone sono morte in seguito al tragico schianto in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre, hanno estratto dalle lamiere i corpi carbonizzati. L’autostrada è stata chiusa per diverse ore in direzione di Vicenza.

Le immagini dei Vigili del fuoco