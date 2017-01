Nordest, Traffico di armi in Iran e Libia: fermati tre italiani

Nordest - Tre italiani e un libico. Sono le quattro persone fermate dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, su ordine della Dda partenopea, che ha eseguito nelle province di Roma, Napoli, Salerno e L’Aquila il fermo dei 4 indiziati di traffico internazionale di armi e di materiale dual use di produzione straniera.

I fermati sono marito e moglie di San Giorgio a Cremano (Napoli), Mario D. L., convertitosi all’Islam con il nome di Jaafar, e Annamaria F., assieme al manager della Società italiana elicotteri, Andrea P.. Il quarto destinatario del provvedimento di fermo è un libico, al momento irreperibile.

In concorso tra loro, nel periodo dal 2011 al 2015, hanno introdotto elicotteri, fucili di assalto e missili terra aria, aggirando l’embargo, in Iran e Libia senza le necessarie autorizzazioni ministeriali.

E’ indagato anche il figlio della coppia, per il quale, al pari del padre, i magistrati napoletani sospettano un processo di “radicalizzazione” in atto. Il provvedimento sarebbe stato emesso, secondo quanto si apprende, in quanto nel corso delle indagini era sopraggiunta un’emergenza investigativa legata a un pericolo imminente di fuga all’estero.