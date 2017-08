NordEst, Quindicenne di colore esclusa da gara: bufera sui social

Connect on Linked in

Lei è nata in Italia ma per organizzatore non è italiana

NordEst – “Italiani si nasce non si diventa. Sorry ma non puoi partecipare al concorso, non accetto stranieri”. Si sarebbe sentita rispondere così una quindicenne nata in Italia da genitori africani quando ha provato a iscriversi alla gara “Canta Verona” per giovani per giovani aspiranti artisti nel capoluogo scaligero.

L’organizzatore non avrebbe voluto sentire ragioni alle insistenze della liceale che aveva fatto presente di avere la cittadinanza italiana e quindi di essere italiana. “E’ italiano chi nasce in Italia da genitori italiani” avrebbe ribadito l’uomo secondo la ricostruzione dell’episodio fatta dalla stessa giovane sulla sua pagina Facebook.

La ragazza, in Italia con i genitori e altri tre fratelli, ha ricordato che la sua famiglia vive nel nostro Paese da oltre 30 anni, ma nulla ha smosso dalle sue convinzioni il responsabile del concorso. “Ci sono anche cinesi nati in Italia – ha chiuso l’uomo – ma non sono italiani”.