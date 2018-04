NordEst, Picchia moglie incinta durante litigio: arrestato dai Carabinieri

Connect on Linked in

NordEst – Un uomo di 31 anni è stato arrestato in flagranza di reato, dai carabinieri, per maltrattamenti in famiglia dopo che aveva picchiato la moglie incinta. Il fatto è avvenuto a Campolongo Maggiore (Venezia) dove i militari hanno risposto alla richiesta di aiuto fatta dalla donna di origine marocchina così come il marito.

L’uomo aveva picchiato la moglie per futili motivi rendendo necessario il ricovero in ospedale della stessa alla quale è stata constata una prognosi di 15 giorni. L’uomo colto in flagrante è stato arrestato e portato in carcere a Venezia a disposizione dell’Autorità giudiziaria.