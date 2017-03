NordEst, Imprenditore ucciso: arrestato il figlio di 16 anni

Connect on Linked in

Un colpo di pistola alla testa, così è morto venerdì pomeriggio Enrico Boggian

NordEst – Ad ucciderlo secondo le forze dell’ordine che seguono le indagini sul caso, sarebbe stato il figlio di appena 16 anni. Il giovane, è stato interrogato per ore e ore dai Carabinieri e sabato 25 marzo è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La vittima è un imprenditore di 52 anni socio della Leasing service di Noventa Padovana. L’arma del delitto è stata ritrovata sabato 25 marzo, tra i cespugli vicino all’abitazione.

Paura a Rossano Veneto, in fiamme deposito carburante

Incendio sabato Sabato 25 marzo all’alba al deposito di carburante Fiorese, in via Castion a Rossano Veneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’Arpav: una nube densa e nera si è levata dalla zona e corre velocemente sul territorio in diresione sud-ovest.

in tarda mattinata le fiamme sono state domate. Verifiche in corso sulle cause. Il sindaco della città ha emesso un’ordinanza per la chiusura delle scuole di Rossano e Mottinello. L’area è isolata. Nei VIDEO girati da alcuni testimoni sul posto, si sentono anche una serie di esplosioni.