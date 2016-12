Nordest, Fiamme in terreno nel trevigiano

Fiamme a San Pietro di Feletto all’opera vigili del fuoco

NordEst - Un vasto incendio ha colpito le colline di San Pietro di Feletto (Treviso). I vigili del fuoco stanno lavorando su un’area di oltre un chilometro quadrato a poca distanza dal centro abitato.

Secondo fonti dei pompieri non si registrano, al momento, danni alle persone. Difficili però le operazioni di spegnimento perché l’area colpita in gran parte boschiva si trova in una zona ripida e difficilmente accessibile dai mezzi di soccorso. Sul posto anche pattuglie delle forze dell’ordine per regolare il traffico.

#pillolesicurezza Nella prima ora dell'anno nuovo va a fuoco di tutto: rispetta le regole, non bruciarti la vita! https://t.co/FEVFbiXXEW pic.twitter.com/YzlBsi92mj — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 31, 2016