NordEst, Fiamme gialle di Sildandro scoprono frode di 5 mln

Sequestrati beni per un milione di euro

Bolzano – Beni immobili, un’auto, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti bancari per un valore pari a circa un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nei confronti dei responsabili di un gruppo societario che commercializza all’ingrosso prodotti alimentari, operante in Italia e all’estero, nonché di un consulente fiscale residente a Genova.

Questo il bilancio dell’attività della Guardia di finanza di Silandro, che fa seguito a un’indagine in materia di reati fiscali e riciclaggio, coordinata dalla procura di Bolzano. L’operazione ha preso l’avvio da alcune verifiche fiscali svolte nei confronti dello stesso gruppo societario; nel corso dei controlli, i finanzieri hanno constatato una frode fiscale per oltre 5 milioni di euro realizzata attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.