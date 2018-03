NordEst, duplice omicidio a Cison di Val Valmarino nel Trevigiano

Connect on Linked in

Due coniugi sono stati ritrovati senza vita nel giardino di casa, nel pomeriggio di giovedì 1 marzo. Entrambi i corpi presentavano lesioni da arma da taglio: le vittime sono Loris Nicolasi e Anna Maria Niola

NordEst – Sono stati uccisi con ferocia, a colpi di spranga e coltello, forse un pugnale, e lasciati morenti sul prato dietro la loro casa, in un giardino nelle campagne di Cison. Le vittime sono Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, lui pensionato di 72 anni, lei casalinga di 69. Una coppia senza problemi economici, ma non benestante, che viveva con la figlia 45enne, nella vecchia casa rurale della frazione Rolle.

La figlia, impiegata, era uscita al mattino per recarsi al lavoro, dopo aver salutato i genitori. Nel primo pomeriggio, verso le 14.30, ha fatto ritorno a casa. È entrata, ma i suoi non c’erano; le stanze apparivano tutte in disordine, come rovistate da qualcuno che voleva fare in fretta, forse alla caccia di denaro o oggetti preziosi. La donna è uscita sul retro per cercare i familiari. Ha scoperto prima il padre, in fondo al prato, pieno di lesioni su tutto il corpo. La madre l’ha trovata più tardi, morta anch’essa.

L’ipotesi del duplice omicidio

E’ stata confermata dagli investigatori. I corpi di entrambi, in particolare quello della donna, presentavano numerose ferite inferte con un corpo contundente e con un’arma da taglio, probabilmente un pugnale, che non è stato ritrovato.

L’abitazione non presenta segni di effrazione

Da un primo sopralluogo, non mancherebbero oggetti di valore o somme di denaro. Elementi che apparentemente farebbero escludere l’ipotesi di una aggressione a scopo di rapina. I carabinieri di Treviso e Vittorio Veneto, impegnati nelle indagini, non hanno però dubbi: l’ipotesi di un omicidio suicidio è stata esclusa, proprio per il gran numero di ferite e la loro tipologia. Sul posto, con il medico legale, è giunto anche il Pm della Procura di Treviso.