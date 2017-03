NordEst, due casi di meningite: ragazza in cura intensiva a Bressanone. Bimbo veneto ricoverato a Conegliano

Connect on Linked in

In cura una ragazza di 17 anni di Bressanone. Altro caso anche a Conegliano in provincia di Treviso

NordEst – Due nuovi casi di meningite nelle stesse ore tra Trentino Alto Adige e Veneto.

In Alto Adige si è verificato un caso di infezione da meningococco: una ragazza 17enne, residente nella zona di Bressanone, è già in cura intensiva all’ospedale di Bolzano. Lo comunica l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. La paziente è stata ricoverata domenica all’ospedale di Bolzano dove viene tuttora assistita nel reparto di Terapia intensiva. Anche in questo caso, essendo la malattia già conclamata, non vi sono dubbi che si tratti di una infezione causata dal batterio del meningococco. La terapia antibiotica è stata avviata immediatamente dopo il ricovero ed ora non rimane che attendere l’esito degli esami di laboratorio. È anche già partita la profilassi per i familiari e gli amici più stretti della giovane paziente.

In provincia di Treviso, domenica sera è stato ricoverato all’Ospedale di Conegliano un bimbo di sei mesi che si è rivelato, in seguito agli esami di laboratorio, affetto da meningite da pneumococco. L’équipe del primario Chiaffoni, non appena avuta conferma dalla Microbiologia di Treviso che si trattava di meningite, ha contattato il Reparto di Pediatria d’Urgenza dell’Ospedale di Padova, dove il piccolo è stato trasferito in elicottero, accompagnato da medico e infermiere del Suem. Anche nel Veronese si era registrato un altro caso.