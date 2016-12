Nordest, Bottacin: “Sacrificato il Parco delle Dolomiti bellunesi per salvaguardare l’unità del Pd”

La nomina del nuovo presidente rimandata a causa di giochi politici

NordEst - “Nonostante da più parti politiche e in più occasioni fosse stata sollevata la necessità di trovare una soluzione per la copertura della presidenza del Parco delle Dolomiti Bellunesi, ormai vacante da oltre un anno, da alcuni mesi sul tema da parte di chi dovrebbe fare la prima mossa è calato un silenzio assordante. Come mai questo silenzio?” a porsi la domanda è l’assessore regionale alle politiche ambientali della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin.

“Andando ad analizzare qualche documento depositato alla Camera – aggiunge – la risposta è semplice: l’attuale governo, il più centralizzatore della storia repubblicana, dopo aver deciso di privatizzare l’acqua passando sopra la testa dei cittadini, sta ora tentando anche di espropriare il territorio di ogni possibile influenza sulle scelte. La nomina dovrebbe essere presa d’intesa tra Ministero dell’Ambiente e Regione Veneto: con il progetto di legge in materia di nomina dei presidenti e dei direttori degli enti parco, in discussione alla Camera, l’opinione della Regione verrà cancellata”.

“Per il bene del nostro territorio – segnala Bottacin – da tempo insisto anche con il ministro Galletti perché si raggiunga l’intesa attualmente necessaria senza pretendere di imporre alcun nome, ma solo di poter discutere almeno su una rosa di proposte pur proveniente dal Ministero stesso. Purtroppo ad oggi, tranne un nome secco fortemente voluto dall’on. De Menech per aggiustare le problematiche interne al Pd bellunese e rinsaldare la coalizione intorno al sindaco uscente della città che vedrebbe eliminato un pericoloso competitor interno in vista delle prossime amministrative, non abbiamo avuto alcuna proposta alternativa. Questa però non può essere definita intesa ma scelta unilaterale, come ho avuto modo di ricordare allo stesso ministro, che in questa partita mi sembra a sua volta ostaggio del partito di maggioranza relativa”.

“Nonostante la necessità di dare copertura al parco e rispondere alle esigenze del territorio – conclude Bottacin – la linea governativa parrebbe essere quella di continuare a restare tutti fermi perché si punta a cambiare la norma legislativa, possibilmente prima delle amministrative. La strategia è semplice: perdere tempo, sacrificare il parco, ma ricompattare il partito: la città di Belluno val bene una messa!”