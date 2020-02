NordEst attento alla differenziata: nel 2019 raccolte 45 tonnellate di lampadine in Trentino, 218 tonnellate in Veneto

Posted on

Aveva tentato di uccidere la moglie gettandola in un canale per inscenare un suicidio: arrestato a Conegliano un trentenne. L'uomo, di Sernaglia, dopo la denuncia della moglie era stato ricoverato in Psichiatria a Conegliano per un disturbo depressivo e ora ha confessato. Il suo progetto criminale non era riuscito perche' la donna, gettata in acqua […]