NordEst, schianto sul Passante di Mestre: muore una donna. In Friuli Giovane perde la vita al suo primo giorno di lavoro in un cementificio

Connect on Linked in

Coinvolti Tir e automobile vicino svincolo A27 Mogliano. Tragedia anche in Friuli

NordEst – Una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave, in un incidente stradale sul Passante di Mestre, in direzione Trieste, all’altezza dello svincolo per la A27, nel comune di Mogliano.

Coinvolti una vettura e un mezzo pesante. I due feriti sono un uomo, in modo grave e un’altra donna, più lieve, tutti occupanti dell’auto. Illeso il conducente del mezzo pesante, che ha perso una ruota anteriore.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polstrada, che sta operando sul posto insieme al Suem-118, i Vigili del Fuoco e 5 mezzi ausiliari di Cav, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale, in servizio di assistenza dei soccorsi e presegnalazione. In seguito all’incidente si viaggia solo in corsia di sorpasso e si sono formati 2 chilometri di coda.

In breve

Dramma nel cementificio – Un operaio di 37 anni è stato trovato privo di vita da un collega, questa mattina, pochi minuti dopo le 8, in una stanza con varie apparecchiature, all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. La vittima, Donato Maggi – 37 anni,originario di Taranto, trasferitosi in Friuli da qualche anno – era al primo giorno di lavoro nel cementificio, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva «prestato» all’azienda di Precenicco, storico partner dello stabilimento friulano della Buzzi Unicem dove è avvenuta la tragedia.