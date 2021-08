Dolomiti, Sindaci e Comunità scrivono in Provincia: “Contrarietà a riapertura Discarica Imèr”. Raccolte 1.000 firme, ora anche web

La petizione popolare partita da Imèr, sta coinvolgendo l’intero territorio con molte iniziative e 1.000 sottoscrizioni in poche settimane. Da queste ore, approda anche su change.org per permettere a turisti e residenti fuori valle di partecipare attivamente, condividendo l’obiettivo sui social

Primiero (Trento) – I Sindaci di Primiero Vanoi e Mis si schierano con la Comunità, compatti contro la riapertura dell’impianto di smaltimento rifiuti. Lo scrivono nero su bianco in una lettera inviata in questi giorni con la firma di tutti i primi cittadini e del Commissario della Comunità di valle al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e al suo assessore provinciale competente, Mario Tonina che proprio in questo periodo ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione che tutela le Dolomiti Unesco.

“Il recente incontro che si è svolto a Imèr – scrivono i Sindaci a Fugatti e Tonina – alla presenza del vice presidente della Provincia e dei funzionari provinciali preposti, ha evidenziato ancora una volta tutte le criticità legate alla riapertura della discarica di rifiuti solido urbani in località Imér. La Valle di Primiero è riconosciuta da sempre per le sue bellezze ambientali, inserita nel contesto di pregio del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino offre, come primo biglietto da visita al turista in arrivo, la discarica in località Salezzoni (nelle immagini in alto).

In completa antitesi con quanto comunicato nel 2015, in una nota del 26 maggio 2021 a firma del vicepresidente Tonina, viene comunicata la volontà di programmare la gestione della fase finale del trattamento dei rifiuti urbani nel territorio provinciale che include il completamento delle discariche di Monclassico e di Imèr aventi una capacità rispettivamente di 70000 metri cubi e di 30000 metri cubi. Successivamente all’incontro delle scorse settimane, si è attivato un comitato locale spontaneo di cittadini di Primiero e Vanoi per la raccolta di firme per la chiusura senza condizioni della discarica.

Ciò premesso – concludono gli amministratori locali – in virtù di quanto comunicato ufficialmente appare inevitabile formalizzare la piena contrarietà di tutti i Sindaci e del Commissario della Comunità di Primiero alla riapertura della discarica in località ‘Salezzoni’ a Imèr, invitando la Provincia a valutare soluzioni alternative”.

La lettera integrale dei Sindaci

Mille adesioni in pochi giorni e ora online

E’ Fabio Bettega a nome del Comitato spontaneo contro la discarica, a confermarci che proprio in queste ore la raccolta firme cartcea ha toccato ormai le mille firme in pochi giorni. Intanto continuano ad aumentare anche i punti di racolta firme, anche se in molti confermano ai gazebo di essere poco informati rispetto alle vicende legate alla discarica di Imèr, avvenute negli ultimi mesi. Da mercoledì pomeriggio inoltre, è possibile firmare anche online, sulla piattaforma change. org a questo link:

Dove firmare in zona Primiero/Vanoi

