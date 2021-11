Discarica di Imèr: rinviato il primo carico di rifiuti. Sindaci incontrano Comitato, assenti alla manifestazione

Nel primo giorno di attesa non si sono viste le tanto temute “scoaze” (immondizie). Sit-in a Imèr con un presidio iniziato alle 8 del mattino e proseguito fino alle 16 per il Comitato che si batte contro la riapertura del sito in località Salezzoni. Nel pomeriggio buona partecipazione alla manifestazione con diverse persone, ma senza sindaci. Presenti invece diversi consiglieri comunali di valle

Imèr (Trento) – Molte persone si sono date il cambio per l’intera giornata, protestando in modo pacifico a Imèr contro la riapertura dell’area di smaltimento rifiuti in località Salezzoni.

Intanto i mezzi pesanti proseguono il loro lavoro, che dovrebbe durare fino a giovedì sera o al massimo venerdì, per ultimare la strada di accesso all’area. Poi si vedrà. Il Comitato locale non abbassa alla guardia e si prepara per un esposto e un ricorso al TAR.

Notizia e video in aggiornamento

Il ricorso delle minoranze comunali unite

Le minoranze riunite hanno inoltrato in queste ore una mozione per il ricorso avverso alla delibera della Giunta Provinciale n. 1729 del 18/10/2021 che dispone la riapertura di Imèr. Mozione che dovrebbe essere discussa già entro le prossime settimane.