Genitori e insegnanti in piazza contro la DAD, la protesta dilaga in tutta Italia con i social: dal Trentino alla Sicilia

Molte persone in queste ore in piazza dal Trentino a Verona al grido: “La scuola si fa a scuola”. Sboarina: “Si può conciliare il diritto alla salute con quello all’istruzione”. In centinaia anche a Vicenza, in piazza dei Signori contro la Dad. Da Milano a Messina, si sono tenuti eventi per sollecitare il ritorno n classe “in sicurezza”

NordEst – La protesta dei genitori contro la didattica a distanza prende forza in tutta Italia grazie al tam tam sui social sostenuti dalla ‘rete nazionale scuole in presenza”. In questo weekend si sono svolte diverse manifestazioni per chiedere con decisione il ritorno in classe dei più piccoli. Su facebook si moltiplicano i gruppi e gli eventi con la partecipazione di insegnanti, genitori e alunni.

A Rovereto, domenica pomeriggio genitori e insegnanti contro la DAD, per una iniziativa che rientra nella Rete Nazionale della scuola in presenza. Tante testimonianze di genitori, docenti e studenti. La manifestazione si è tenuta nei giardini alla Pista (ex Italia). Chiedono la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. “Le nostre case non sono scuole”.

In queste ore i social documentano eventi di protesta che si sono tenuti in molte città d’Italia. Ecco alcune immagini delle manifestazioni:

A scuola! (Milano, Lombardia con sez. di Como, Lodi, Settimo Milanese e L’Aquila)

Associazione scuole aperte Campania (Campania)

CIB – Chiedo per i Bambini (Calabria)

Comitato Genitori Scuola in Presenza (Trieste, Friuli Venezia Giulia)

Genitori per la scuola Benevento (Benevento, Campania)

Giù le mani dalle mense (Arezzo, Toscana)

La scuola che vogliamo – Scuole Diffuse in Puglia (Puglia)

La scuola è solo in presenza (Monza, Lombardia)

Per la scuola in presenza – Ragazzi a scuola (Rimini, Emilia Romagna)

Ravenna per la scuola – Persone contro la DAD (Ravenna, Emilia Romagna)

Ri(n)corriamo la scuola (Firenze, Toscana)

Riapriamo la scuola della Costituzione (Genova, Liguria)

Ricorso al TAR (Avezzano, Abruzzo)

Ridateci la Scuola (Verona, Veneto)

Scuola in presenza (Vicenza, Veneto)

Scuole Aperte Cuneo (Cuneo, Piemonte)

Scuole Aperte Mantova (Mantova, Lombardia)

Scuole aperte Puglia (Acquaviva delle fonti, Puglia)

SIP – Scuola in Presenza (Messina, Sicilia)

La protesta a Primiero nel Trentino orientale