‘No Diga’ del Vanoi: raccolte oltre 1500 firme e nasce anche un Comitato a Bassano

Sì è conclusa la prima settimana di raccolta firme nel territorio interessato dal progetto della diga Vanoi (Valle del Primiero, Lamon, Feltre) e la raccolta firme ha raggiunto oltre 1500 firme

NordEst – Continua la mobilitazione fra Trentino e Veneto per dire no all’ivaso proposto dal Consorzio di bonifica del Brenta (Progetto). Particolarmente attive si sono dimostrate le comunità di Canal S.Bovo e di Lamon, direttamente interessate dall’opera.

“L’affluenza ai nostri gazebi è stata ininterrotta – conferma Michele Facen, membro del comitato per la difesa del torrente Vanoi – tutti i volontari si sono prestati a spiegare le ragioni del No e le alternative ad un progetto per noi assolutamente devastante qualunque sia la soluzione di diga paventata dal Consorzio di Bonifica Val Brenta. A tutti spieghiamo le nostre ragioni prima che le persone firmino. Un’opera di sensibilizzazione che costa fatica ma che viene ripagata con la fiducia ed il passaparola spontaneo della gente.

Grande l’interesse da parte dei turisti veneti – continua Facen – che frequentano i nostri luoghi e non vogliono vederli deturpati da un mega invaso da 20 milioni di metri cubi d’acqua. Parliamo loro delle alternative possibili, come lo sghiaiamento delle già 3 dighe che fermano il Cismon, dal Primiero a Ponte Serra fino alla diga del Corlo ad Arsiè, in territorio Bellunese. Parliamo loro delle ripercussioni climatiche su tutti i Comuni interessati dall’opera con un incremento dell’umidità considerevole, parliamo loro della diffida dal continuare con la progettazione data dalla Giunta provinciale di Trento (e anche dalla Comunità di Primiero ndr) Autonoma di Trento e delle molte criticità del progetto per quanto riguarda l’instabilità di entrambi i versanti della Val Cortella. La gente ascolta e firma, aumentando la forza del torrente libero Vanoi”. L’ultima notizia inerente al progetto e alla mobilitazione contro la diga del Vanoi, arriva da Bassano dove si è costituito un comitato contro l’invaso..