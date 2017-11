“No alle comunicazioni in aula” sul progetto per passo Rolle

Connect on Linked in

E’ stato il consigliere provinciale Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino) a fare da capofila alla richiesta delle minoranze di poter avere comunicazioni in aula del governo provinciale anche sui contorni del progetto di sviluppo turistico, infrastrutturale ed economico per l’area di passo Rolle

Trento – Mercoledì mattina, il presidente Bruno Dorigatti ha detto ai capigruppo di non poter accogliere l’istanza, ai sensi del regolamento consiliare, trattandosi di una tematica già affrontata in sede di question time. Il consigliere ha dapprima protestato, poi in apertura dei lavori d’aula è intervenuto sulla questione e c’è stata una ricomposizione con il presidente.

“Con tale scelta – ha commentato il consigliere Maurizio Fugatti – il presidente Dorigatti ha tolto dall’imbarazzo la maggioranza provinciale che, come ben si sa, sull’argomento del Rolle e degli impianti sciistici non è per nulla coesa. Infatti sarebbero facilmente emerse durante la discussione e la votazione di una eventuale risoluzione in Aula tutte le contraddizioni presenti tra Patt, Upt e Pd su tale tema. Sul tema ci ritorneremo sicuramente nel corso dei prossimi Consigli”.