Nidi a Trento: sono 765 i bambini in attesa di un posto

Approvate le nuove graduatorie di ammissione

Trento – Sono in crescita le domande di iscrizione agli asili nido del Comune di Trento: quest’anno sono ben 765 i bambini in attesa di un posto, contro i 717 dell’anno scorso. Lo comunica il Comune di Trento .Ci sono dunque 48 domande in più, a riprova della qualità e della convenienza del servizio, che tenendo conto del bonus Inps è gratuito per oltre il 50 per cento delle famiglie. Dall’anno scorso – sottolinea il Comune – tra i criteri di ammissione insieme alla condizione economica e al numero dei figli, pesa molto di più la situazione lavorativa dei genitori. In questo modo l’Amministrazione comunale cerca di favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro.

Proprio stamattina sono state approvate le nuove graduatorie di ammissione al nido d’infanzia a tempo pieno e a tempo parziale per l’anno educativo 2023-2024. Tra settembre 2022 e aprile 2023 sono state presentate complessivamente 713 domande di ammissione per il servizio a tempo pieno e 224 per il tempo parziale. Risultano interessati effettivamente 765 bambini/e poiché per ciascun bambino può essere presentata domanda sia per il servizio a tempo pieno che per il servizio a tempo parziale.

Per l’anno educativo 2023/2024 i posti nei nidi d’infanzia sono complessivamente 1147 di cui 982 a tempo pieno, 165 a tempo parziale e 3 messi a disposizione dal Comune di Lavis. Tenendo conto dei bambini che proseguono la frequenza dal precedente anno educativo, i posti assegnati per l’anno educativo 2023/2024 nei 24 nidi d’infanzia sono 530, di cui 440 nei nidi a tempo pieno e 90 nei nidi a tempo parziale.

In questa prima assegnazione i posti soddisfano il 70% delle richieste per il nuovo anno educativo. Come ogni anno, la percentuale è destinata a crescere in seguito alle rinunce (fisiologiche) e dunque alla nuova tornata di assegnazione dei posti. Le graduatorie con le relative assegnazioni sono pubblicate nel sito del Comune di Trento fino a martedì 23 maggio, sotto forma di estratto a tutela dei dati dei minori.