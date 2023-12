Caos neve in Tirolo e black out elettrici, l’Alto Adige spaccato in due

Caos neve in Tirolo e l’Alto Adige spaccato in due, con 30 centimetri di neve al Brennero e più a sud pioggia anche in quota

Brennero (Bolzano) – Si presenta così il primo assaggio di questo inverno. Sul versante nord della cresta di confine, in Austria, nelle scorse ore sono caduti fino a 60 centimetri di neve, causando chiusure e ritardi non solo sulle strade ma anche per i collegamenti ferroviari, così verso Monaco e Salisburgo. In Tirolo 4.000 utenze attualmente sono senza corrente elettrica.

L’Alto Adige si presenta invece diviso: a nord con l’arrivo dell’aria fredda dall’Austria la neve scende fino a quote basse, mentre a sud – a causa della corrente calda che spinge dall’Italia – piove fino a 1500-2000 metri. Con il passare delle ore i fenomeni si esauriranno nelle valli grazie all’arrivo del Föhn, mentre in montagna continueranno fino al pomeriggio, così il bollettino meteo della Provincia di Bolzano.