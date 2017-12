Neve in Trentino, cresce il pericolo di valanghe

Connect on Linked in

Intensa nevicata nelle ultime ore in Trentino, anche nel capoluogo e nel fondovalle dove si sono raggiunti i 30 centimetri

Trento/Bolzano – Dalle prime ore del mattino sono in azione i mezzi sgombraneve. Problemi alla viabilità si registrano lungo l’Autostrada del Brennero, soprattutto nella zona sud della provincia dove si sono verificati tre incidenti con 5 feriti, due in direzione nord e uno sulla carreggiata sud. In direzione nord, tra Ala-Avio e Rovereto Sud si sono formati 4 km di coda. A causa della neve il traffico è rimasto bloccato fra i due caselli di Trento, in direzione sud.

Intanto Meteotrentino segnala un pericolo di valanghe marcato, grado 3, in aumento fino a forte, grado 4, in seguito all’aumento degli spessori della neve e all’entità del sovraccarico. Per le prossime ore si prevede piogge nel fondovalle e anche in quota. Domani le precipitazioni dovrebbero gradualmente esaurirsi.