Neve e disagi in Trentino: in Valsugana camion si ribalta fra Pergine e Levico, autista ferito lievemente

Verso le 10 su una strada consortile fra Levico e Pergine, un mezzo pesante, si è ribaltato (nella foto in basso). L’autista, un 56enne di Borgo Valsugana, è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri di Borgo Valsugana. Disagi limitati in tutta la provincia

Trento – Alle 8 di martedì mattina si misuravano circa 5 centimetri di neve a Trento e circa 15 centimetri in alta Valsugana. Oltre i 700 metri sono caduti mediamente 10 – 30 centimetri di neve con i valori maggiori alle quote più elevate dei settori occidentali e meridionali.

Nelle prossime ore sono attesi altri 5 – 15 centimetri di neve sui settori occidentali e 10 – 25 centimetri su quelli orientali con i valori più elevati oltre i 700 metri circa. In valle dell’Adige, entro mezzogiorno, sono possibili localmente altri 5 – 10 centimetri di neve.

I fenomeni sono poi previsti in graduale esaurimento nel primo pomeriggio a partire dai settori nord-occidentali con deboli precipitazioni residue che tenderanno però a persistere più a lungo sui settori orientali con quota neve in aumento fino a 700 – 1000 metri circa. Dalla tarda mattinata rinforzo dei venti da nord. Si segnala inoltre che nella prossima notte il cielo sarà in gran parte sereno favorendo il calo delle temperature e la formazione di ghiaccio.

Il transito della perturbazione e l’abbassamento della quota neve, sono stati costantemente monitorati nella loro evoluzione da MeteoTrentino in modo da attivare i mezzi per lo sgombero neve che attualmente sono in azione su gran parte del territorio provinciale. Sono attivi diversi presidi antineve per il controllo dei veicoli, soprattutto quelli localizzati più in quota o a tutela di località turistiche.

Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione per il fondo stradale sdrucciolevole e per la presenza in carreggiata dei mezzi per lo sgombero neve e per i trattamenti antighiaccio.

La situazione strade in Trentino

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINè

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale. Lo spessore della neve caduta è attorno ai 15 centimetri a fondo valle, circa 30 centimetri nelle zone più in quota in corrispondenza del passo Sommo e negli altopiani di Folgaria-Lavarone-Luserna, tra i 15-20 centimetri in Panarotta e sull’Altopiano di Pinè. Permane fino alle ore 08.00 di domani il divieto di circolazione per i mezzi pesanti complessi (autotreni e autoarticolati) lungo la SS 350 Folgaria – Val D’Astico, tra Nosellari di Folgaria e Lastebasse (confine provinciale), per consentire le operazioni di pulizia e allargamento della carreggiata stradale.

Strade sett 2A – BASSA VALSUGANA – TESINO

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale. Lo spessore della neve caduta si aggira attorno ai 5-10 centimetri. Il traffico scorre regolare.

Strade sett 2B – PRIMIERO – VANOI

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale. Lo spessore della neve caduta si aggira attorno ai 10-20 centimetri in quota. Il traffico scorre regolare.

Strade sett 3 – VALLI DI FIEMME E FASSA

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale. Lo spessore della neve caduta si aggira attorno ai 10-20 centimetri in Val di Cembra e sui Passi della Val di Fiemme e Fassa, nel fondovalle i quantitativi non superano i 10 centimetri. Il traffico scorre regolare e risulta di moderata intensità.

Strade sett 4 – TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

Si registrano alcune criticità alla circolazione lungo la SP 204 di Villazzano e Povo causate da alcuni veicoli bloccati che ostacolano l’attività di sgombero neve. Lo spessore della neve caduta si aggira attorno ai 10 centimetri nel fondovalle e i 30-40 centimetri nelle zone più in quota in corrispondenza dell’Altopiano della Paganella e del Monte Bondone. E’ chiusa la SP 25 di Garniga, da Garniga Vecchia alle Viote per smottamenti e pericolo schianti di alberi.

Strade sett 5A VAL DI NON

Si registrano alcune criticità alla circolazione lungo la SS 43 in località Sabino a salire causa di un camion in panne. Lo spessore della neve caduta nel territorio della Val di Non si aggira attorno ai 10-15 centimetri. Si rammenta infine la chiusura stagionale della S.P. 14 del Lago di Tovel da località S. Emerenziana a fine strada.

Strade sett 5B – VAL DI SOLE

Non si registrano particolari criticità lungo le strade della val di Sole. Lo spessore della neve caduta nel territorio della Val di Sole si aggira attorno ai 15 centimetri. Si segnala che è in vigore il divieto di transito per autotreni ed autoarticolati nel tratto della S.S. 42 tra Fucine e Passo Tonale.

Strade sett 6 – VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA

Non si registrano particolari criticità lungo le strade delle valli Giudicarie e Rendena. Nevica oltre i 450-500 metri di quota. Lo spessore della neve caduta è attorno ai 25-30 centimetri a Madonna di Campiglio – Passo Campo Carlo Magno.

Strade sett 7 – ALTO GARDA – LEDRO – VALLE di CAVEDINE E VAL DI GRESTA

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale. Nevica oltre i 450-500 metri di quota. Lo spessore della neve caduta è attorno ai 10 centimetri in Val di Ledro e ai 20 centimetri al Passo del Ballino, Val di Gresta, attorno i 30 centimetri a Tremalzo.

Strade sett 8 – ROVERETO – VALLAGARINA – VALLARSA – BRENTONICO

Non si registrano particolari criticità lungo la rete stradale. Nevica a partire da una quota di 300-400 metri. Lo spessore della neve caduta è tra 20-30 centimetri nelle zone più in quota. Si rammentano le chiusure stagionali fino al confine della provincia, della S.P. 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino e della S.P. 138 del Passo della Borcola da località Incapo a Terragnolo.