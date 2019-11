Neve abbondante in quota sulle Dolomiti, acqua alta sfiora i due metri a Venezia: pioggia e fulmini in molte valli

Acqua alta record a Venezia, attesa nuova marea di 160 cm. Due morti. Danni anche alla Basilica di San Marco. Dolomiti imbiancate e disagi al traffico, al via la stagione dello sci

NordEst – Il maltempo ha colpito duramente la città di Venezia in queste ore con l’alta marea ad un metro e 87 – la seconda misura nella storia della Serenissima subito dietro ai 194 centimetri del 1966 – ma la situazione è ancora molto critica a causa del forte vento.

Ci sono anche due morti: due persone sono decedute nell’isola di Pellestrina. All’anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell’isola, trovato deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali.

#Venezia #AcquaAlta, #vigilidelfuoco al lavoro per allagamenti, battelli che hanno rotto gli ormeggi. Interventi stanotte per l’incendio di alcune cabine elettriche allagate. Soccorse persone rifugiate sugli imbarcaderi #13Novembre 8:00 pic.twitter.com/SOmPT07vhf — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 13, 2019

I danni in città sono pesanti: gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive, tre vaporetti affondati, altre imbarcazioni alla deriva. Acqua alta anche all’interno della Basilica di San Marco: dal comando della Polizia municipale si apprende che tutta la cripta è stata sommersa e dentro la basilica, nel momento di picco di marea, si misurava dalla pavimentazione quasi un metro e 10 di acqua.

#13novembre #AcquaAlta #Venezia #Venice Traghetto per l'isola di Pellestrina, colpita dal maltempo e dall'acqua alta eccezionale. A bordo i mezzi di soccorso per gli interventi urgenti. Il video è di Barnaba Ungaro

Segui https://t.co/NQDKbRlFEt#IoSeguoTgr @TgrRai pic.twitter.com/ol2rwdMH1M — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) November 13, 2019

In Calle delle Razze, vicino a piazza San Marco, è ancora incastrato un motoscafo spinto a terra da una tromba d’aria che ieri, verso mezzanotte, si è abbattuta sull’area marciana mentre infuriava la mareggiata. E’ stato proprio il vortice di vento a 100 km orari a fare una strage di gondole e altre imbarcazioni. Tutte le scuole in città oggi restano chiuse. Sono però regolarmente in funzione i vaporetti dell’Actv.

Potrebbero essere gravi i danni provocati dall’acqua alta eccezionale alla Basilica di San Marco, gioiello di Venezia. Dal comando della Polizia municipale si apprende che tutta la cripta è stata sommersa e dentro la basilica.

Caos e disagi per neve sulle Dolomiti

Sulle Dolomiti – in particolare in provincia di Bolzano ma anche in molte zone del Trentino – si registrano forti problemi alla viabilità. In alcune zone dell’Alto Adige nel corso della notte sono caduti fino a 40 centimetri di neve.

Numerose strade sono bloccate per alberi caduti, così anche la linea ferroviaria della val Pusteria. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade, mentre a Bolzano si registrano cantine allagate. I maggiori problemi si registrano in val d’Ega, val Gardena e val Pusteria. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento della situazione.

Sono chiusi per motivi di sicurezza Passo Mendola, Passo Giovo, Passo Gardena, Passo Sella, Passo Valparola, Passo Falzarego, Passo Pordoi, Passo Pennes e Passo delle Erbe (raggiungibile dalla Val Badia), mentre Passo dello Stelvio, Passo Rombo e Passo Stalle hanno chiusura invernale.

Sono chiuse per alberi caduti oppure per motivi di sicurezza la val Pusteria tra Monguelfo e l’incrocio per Braies, la statale dell’Alemagna tra Dobbiaco e Cimabanche, la val d’Ega tra Cardano ed il passo Costalunga, la statale 242 tra Novale di Laion e Pontives, la Ss 620 tra Ponte Nova e Passo Lavazè. Sono chiuse anche una serie di strade provinciali a Tires, tra Fiè e Castelrotto, tra Ponte Gardena e Castelrotto, tra Eores, S. Martino in Badia e Piccolino, tra Bressanone ed Eores, come anche tra Bressanone e Luson, tra Stegona e Falzes, tra Mantana ed Onies, come anche la strada comunale tra Barbiano e Villandro. Sull’autostrada del Brennero si segnalano in direzione nord tra Bressanone ed i Brennero code di mezzi pesanti per traffico intenso e per le nevicate.