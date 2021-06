Nessun decesso e nessun nuovo caso in Alto Adige. Primo giorno senza mascherine all’apeerto

Posted on

La stagione fredda sta finendo, ma con l’obbligo di rimanere a casa, si sente ancora l’esigenza di accendere il fuoco, non solo per stemperare l’ambiente, ma anche per farci compagnia e dare quel senso di calore casalingo, che solo il camino o il focolare sanno dare Primiero (Trento) – Massima attenzione però, avvisano i Vigili […]