Nel Vanoi passeggiate d’autore tra i colori dell’autunno: prima uscita a Zortea domenica 18 ottobre

La valle del Vanoi invita ad un autunno da godere in tutta natura con il fenomeno cosiddetto “foliage”, una parola inglese, in uso dal XII secolo, un evento naturale ampiamente conosciuto

Valle del Vanoi (Trento) – Il Consorzio turistico ha organizzato quattro uscite guidate, tra ottobre e novembre, attraversando la valle del Vanoi. Si tratta di due tipologie di uscite, due legate alla fotografia e due alla poesia: foliage e colori, percorsi nel bosco e non solo, tra i colori del Vanoi d’autunno, itinerari con tappe legate a particolari aspetti paesaggistici e tradizionali del territorio.

E poi scorci e occasioni per scatti fotografici che possono essere scelti a tema ambientale, ma anche storico, tradizionale, in compagnia del gruppo di appassionati di fotografie “I negativi”, che forniranno anche nozioni tecniche di base per realizzare delle buone foto.

La prima uscita è prevista per domenica prossima, con ritrovo alle 9 all’Albergo Serenella di Zortea. Il percorso è il “Sentiero delle erbe che curano”; ospiti speciali, Anna Bernerdin che in alcune soste reciterà alcune sue poesie e Marina Fontana, dell’Azienda agricola “L’Orto pendolo”, che illustrerà tutte le erbe spontanee che si incontrano lungo il percorso.

Marco Felici, presidente Consorzio turistico Valle del Vanoi e Vincenzo Bottecchia, curatore del Progetto Cicona Fumetto come promotori dell’iniziativa sono entusiasti del progetto.

Le altre uscite