Nel Vanoi c’è già aria di ‘Oktoberfest’: Festa bavarese a Canal San Bovo mercoledì 14 agosto dalle 18

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una serata di musica, piatti tipici e divertimento in centro paese

Canal San Bovo (Trento) – Vigilia di ferragosto ‘bavarese’ a Canal San Bovo con il Gruppo Animatori. Musica, piatti tipici e tanto divertimento per grandi e piccoli, fin dal tardo pomeriggio.

Non mancheranno la sfilata della Banda Folk di Castello Tesino, una tipica Cena Bavarese e per finire in bellezza, serata musicale con i Siver Music e dj Tiziano.

Appuntamento a Canal San Bovo, presso il Tendone delle feste dalle ore 18 di mercoledì 14 agosto. Per chi arriverà alla festa indossando un costume tipico, non mancheranno sorprese e simpatici omaggi.

Festa di ferragosto

Giovedì 15 agosto

Ore 10.30 apertura iscrizione

Ore 12.00 apertura stend gastronomico

Ore 16.00 partenza PESCHEDADA

Ore 19 apertura stend gastronomico

Ore 21.00 serata musicale con TIZIANO

dalle 22 Spettacolo di fuoco e luci – parco giochi al Mas (‘Canal di sotto’)