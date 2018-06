Nel vano del Tir ritrovato migrante 35enne senza vita

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un uomo di circa 35 anni, forse era sbarcato da traghetto greco

NordEst – Sarebbe un migrante privo di documenti l’uomo trovato morto oggi sotto un cassone (un vano attrezzi) di un camion in transito in A57. La scoperta è avvenuta appena fuori la barriera di Venezia est, in territorio trevigiano.

Una pattuglia della polizia stradale del Coa di Udine ha intimato l’alt al conducente, un 58enne greco; poi gli accertamenti sono proseguiti controllando il retro del mezzo. E qui è stato scoperto il corpo: si tratterebbe di un uomo di circa 35 anni, privo di documenti.

Una delle ipotesi è che il camion possa essere giunto in Italia, sbarcando al porto di Fusina da uno dei traghetti che fanno la spola con la Grecia. E proprio in terra ellenica il migrante potrebbe essere riuscito a nascondersi nel vano senza farsi vedere dal camionista, che si è dichiarato estraneo alla vicenda. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile di Treviso, che sta cercando di far luce sull’itinerario seguito dal camion, diretto verso Trieste.

In breve