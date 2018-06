Nel Feltrino è caccia alla Seat Leon nera con con targa provvisoria tedesca

Connect on Linked in

Sfuggita al controllo dei carabinieri, ricercata la Seat Leon con targa provvisoria tedesca

NordEst – I Carabinieri di Feltre sono alla ricerca di una Seat Leon nera con targa provvisoria tedesca. L’auto, sfuggita a un controllo dei militari la scorsa settimana in Valbelluna, è collegata ad alcuni furti in abitazioni delle zone di Limana, Trichiana e Mel.

La scorsa settimana i militari in servizio a Feltre, l’avevano inseguita dopo che la vettura non si era fermata all’alt, destando sospetti, ma hanno dovuto desistere per non mettere in pericolo gli altri automobilisti.

L’ultima segnalazione risale allo scorso mercoledì pomeriggio a Trichiana, quando sul posto sono intervenute quattro pattuglie per fermare l’auto sospetta. Purtroppo però, l’auto sospetta è riuscita a scappare a tutta velocità, facendo perdere le sue tracce.

Negli ultimi giorni sono arrivate alcune segnalazioni, ma sembra che nessuna di queste sia attendibile. Proseguono le ricerche dei militari anche con il supporto dell’elicottero. L’ipotesi che la macchina sia stata abbandonata non è esclusa.