Nel 2022 economia Trentino Alto Adige rallenta (RAPPORTO). Turismo ridotto nei Comuni post Vaia

Posted on

L’uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito nella caduta da un muretto Levico Terme (Trento) – L’uomo era impegnato nel taglio di alcuni alberi, caduti a causa del maltempo di questi giorni, quando per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un muretto, battendo violentemente la testa a terra. L’allarme […]