Nebbia e tamponamenti a catena in A22: un morto e decine di feriti anche gravi

Sei persone gravissime,coinvolti più di 80 mezzi in 22 incidenti

Nordest – Il bilancio provvisorio dei tamponamenti sulla A22 è attualmente di un morto e sei feriti in gravissime condizioni per lo schiacciamento di arti e corpo riportato negli incidenti. 37 persone sono state ricoverate in vari ospedali in condizioni serie.

Negli incidenti, in tutto 22, sono rimasti coinvolti oltre 80 mezzi. La serie di tamponamenti ha provocato disagi in direzione sud, sempre sulla A22, ma anche lungo la A4 che collega Venezia a Milano.