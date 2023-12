Natale, messaggio dell’arcivescovo Lauro: “La vita, un dono che libera il grazie per chi si prende cura di te” (VIDEO)

Buon Natale dall’Arcivescovo di Trento

Trento – Così l’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi nel consueto videomessaggio per il Natale: “Il bambino che nasce a Betlemme, accudito da Maria Giuseppe, evoca il dettato biblico ‘onora il padre e la madre’. Esso, prima ancora di essere un dettato etico, è il ricordo vivo che la vita non è nella nostra disponibilità: la riceviamo in dono. Auguro a tutti, in questo Natale, di saper scorgere dentro la vita il volto di chi ogni giorno si prende cura di te e, liberando il grazie, diventare protagonisti di futuro e speranza. Solo il grazie fa immaginare il futuro come promessa, come bene, come gioia. A tutti un caloroso buon Natale”.