Natale, un italiano su due fa regali online

Ricerca PayPal, consumatori paese i più ‘mobile addicted’

NordEst – Quasi un italiano su due sceglie di acquistare i regali di Natale online (46%), di questi il 73% lo fa da computer, il 27% da smartphone e tablet rendendo così i consumatori del nostro paese i più “mobile addicted” di tutti, precedendo perfino svedesi (26%) e spagnoli (23%). Lo dice una ricerca di PayPal, basata su interviste a 7mila persone in diversi paesi. Per gli italiani il motivo principale dello shopping online con dispositivi mobili è l’immediatezza dell’acquisto (51%).

Più in generale, la ricerca evidenzia che il periodo natalizio rappresenta un motivo di frustrazione per il 92% degli intervistati, nonostante l’87% confermi di essere ancora legato alla tradizione. Tra i motivi principali che scatenano questa reazione sono ai primi tre posti il fastidio per la ressa, le code e le attese (43%), l’ansia per la ricerca dell’idea giusta (10%) e i prezzi alti (10%). Inoltre, in pochi decidono di muoversi per tempo per acquistare i regali di Natale, solo francesi (53%) e svedesi (45%) lo fanno in anticipo. Italia e Spagna risultano i due paesi che si attivano più tardi: il 32% e il 33% degli intervistati afferma di fare compere solo a partire da un mese prima del 25 dicembre.

Dalla ricerca emerge che il Black Friday è considerato dal 55% il vero inizio dello shopping natalizio. E’ seguito a ruota dalla vigilia di Natale, scelta dal 36% degli intervistati e dal Cyber Monday, che per quasi un consumatore su 4 (33%) è un’ottima giornata per trovare l’idea giusta. Infine, dai dati globali emerge che la fascia d’età dei millennial (51%), compresa tra i 25 e i 34 anni, è come prevedibile l’unica a preferire l’ambiente digitale per lo shopping natalizio. La generazione che utilizza maggiormente PayPal per i pagamenti digitali, invece, è quella compresa tra i 35 e i 44 anni, che si attesta su un valore pari al 23%.