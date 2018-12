Natale a San Martino di Castrozza, Primiero, Vanoi, Mis: gli eventi da non perdere e le celebrazioni religiose

Connect on Linked in

Molti gli appuntamenti da non perdere in questi giorni di festa. Oltre alle originali opere realizzate con gli schianti di alberi in centro a Fiera e nei paesei vicini, a Tonadico tornano i presepi in mostra. Nel Vanoi feste con Babbo Natale, presepi a Caoria e molte altre iniziative

Primiero/Vanoi (Trento) – Anche quest'anno viene riproposta a Tonadico la manifestazione “Di Presepe in presepe” che nelle passate edizioni ha ottenuto sempre grande successo. Tonadico, definito “paese pinacoteca”, è ricco di molte case affrescate, edifici antichi e angoli caratteristici.

In questa scenografia suggestiva, dal 1992, il Circolo Culturale “Castel Pietra” propone nel periodo

delle festività natalizie questa manifestazione incentrata sul presepio. Il Centro storico di Tonadico, uno dei paesi più antichi del Primiero, si trasforma così in un piccolo museo all’aperto: protagonisti sono i numerosi presepi che gli abitanti allestiscono negli angoli più suggestivi del paese. Di cera, legno, carta, stoffa o argilla, eseguiti con varie tecniche, i presepi sono tutti contraddistinti da grande fantasia e creatività e,questa, unita a materiali semplici, da vita e vere e proprie opere d’arte. Particolarmente interessante il presepio con le statue di cartapesta a grandezza naturale allestito nel suggestivo sottoportico di piazza Canopi.

I presepi si trovano all’esterno delle abitazioni oppure al loro interno e si possono visitare in qualsiasi momento della giornata. Particolarmente suggestiva risulta la visita nelle ore serali o notturne. Accanto a presepi di buona fattura (del tipo tradizionale o artistici) ve ne sono molti altri costruiti con materiale molto semplice e che riscuotono sempre grande successo; non mancano, poi, i presepi etnici. Le manifestazioni di contorno sono proposte dall’associazione “Tonadighi strighi”.

PROGRAMMA

Lunedì 24 dicembre 2018 ore 22.00

Santa Messa di Mezzanotte

Al termine “Auguri sotto l’albero”: scambio degli auguri con vin brulè, the caldo e brazedèl

Venerdì 28 dicembre 2018

Dalle 16.30 alle 18.30

Teatro Oratorio di Tonadico

Laboratori artistici per bambini

ore 21.00 Teatro Oratorio Tonadico

Spettacolo di burattini “Natale con i tuoi”

Lunedì 31 dicembre 2018

Fiaccolata di Fine Anno dai prati sovrastanti Tonadico con il tradizionale falò de “LA VECIA”

ore 20.30 ritrovo in Piazza Canopi e partenza per la località Strina

ore 22.30 inizio fiaccolata

ore 24.00 arrivo sui prati di Tonadico dove verrà bruciata “LA VECIA”

Anche se il percorso non presenta particolari difficoltà si consiglia l’uso di calzature adeguate – si

declina da ogni responsabilità per eventuali incidenti che potessero succedere durante il percorso