Natale di paura a Bedollo: furioso incendio in un’abitazione, nessun ferito

Sui social, il sindaco ringrazia i volontari intervenuti per il complicato intervento

Bedollo (Trento) – Casa devastata dalle fiamme nel pomeriggio di Natale a Bedollo in Trentino. Ad allertare i vigili dle fuoco sono stati stati gli stessi proprietari che hanno fatto in tempo a mettersi in salvo uscendo dall’edificio. Sul posto sono arrivate decine di vigili del fuoco con le autobotti da Bedollo, Baselga di Piné e Fornace e anche una squadra dei permanenti di Trento.

Ancora sconosciute le origini del rogo: a tal proposito sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Il sindaco si complimenta con i vigili del fuoco sui social, dopo il difficile intervento di spegnimento.

In breve

Incendio in un condominio anche a Sedico: due appartamenti inagibili e famiglie costrette a trovare un’altra sistemazione. L’allarme è scattato alle 21.20 della vigilia di Natale in via Cordevole: il tetto di un condominio aveva preso fuoco. I vigili del fuoco sono accorsi da Feltre e Belluno anche con personale volontario con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 21 operatori.